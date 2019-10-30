Мининфраструктуры передаст в концессию четыре дороги

Министерство инфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, M-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.



Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".

Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь".

Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.



Напомним:

15 октября Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.

Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.



Также в июле, глава "Укравтодора" Славомир Новак заявлял, что первым концессионым проектом, который госкомпания предложит инвесторам будет дорога Львов-Краковец.