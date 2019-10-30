Мининфраструктуры передаст в концессию четыре дороги
Министерство инфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, M-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Интерфакс-Украина.
Ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".
Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь".
Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.
Напомним:
15 октября Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.
Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
Также в июле, глава "Укравтодора" Славомир Новак заявлял, что первым концессионым проектом, который госкомпания предложит инвесторам будет дорога Львов-Краковец.
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