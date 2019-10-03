Новости 3 октября: закон о концессии, временнный руководитель "Укравтодора", "кэшбек"
О законе о концессии. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.
О временном руководителе "Укравтодора". Кабинет министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.
О законе о "кешбэке" и кассовых апаратах. Верховная Рада не смогла отменить принятие двух законов, которыми было расширено обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.
Об акциях "Укрзализныци" и "Укрпочты". Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям.
О табачном "картеле". Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету наложить штраф на компанию "Тедис" и 4 крупнейших табачных фабрик Украины.
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