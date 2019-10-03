Криклий: Ключевая задача сотрудничества с Беларусью - реализация проекта Е-40

Главной задачей дальнейшего сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, в частности в рамках реализации проекта водного пути Е-40.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге в Житомире по итогам встречи с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко.

Украина предпринимает активные шаги для максимального развития своего участка пути на Днепре, уверяют в ведомстве.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества является обеспечение условий для осуществления транзитных перевозок грузов водным транспортом по территории Украины.

Криклий отметил, что, по подсчетам экспертов, восстановление E-40 позволит перевозить между Украиной и Беларусью дополнительных 4 миллиона тонн грузов ежегодно.

"E-40 обеспечит значительную экономию времени для перевозчиков в Центральной и Восточной Европе. Участие в европейской инициативе по возрождению Е-40 является одной из первоочередных задач по развитию речного транспорта и логистики в целом", - заявил министр.

"Мы имеем общую цель и все шансы менять геополитическую ситуацию, и реализовать тот инфраструктурный потенциал, который из-за законодательных неурегулирований, из-за отсутствия инфраструктурного транспортного коридора в последнее время не был реализован. Убеждены, что обе стороны от этого выиграют", - пояснил он.

Министр отметил, что сейчас на украинской стороне будет проводиться технико-экономическое обоснование и изучаться вопросы экологии: "Одна из наших приоритетных задач - это развитие речного сообщения. Мы понимаем, что лучшие результаты будут достигнуты, если речное сообщение заработает в трех странах - Украине, Беларуси и Польше. Тогда мы сможем обеспечить связь между Балтийским и Черным морем и ситуация в транспортных маршрутах изменится кардинально. Но несмотря на это, мы уже будем нарабатывать транспортное сообщение, чтобы обоим странам можно было импортировать и экспортировать грузы".

В свою очередь Алексей Авраменко отметил, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси подписало инвестиционный договор с инвестором по строительству порта в Нижних Жорах: "Сегодня мы обсуждали, как мы постепенно будем двигаться в вопросе обеспечения глубин реки Днепр по украинской территории, что безусловно является очень важным для Республики Беларусь и для дальнейшего развития водного транспорта. Надеюсь, те шаги, которые мы наметили, в ближайшее время будут реализованы и мы предоставим значительную динамику в части развития транспортных услуг и товарообмена между нашими странами".

Украина сотрудничает с Европейской Комиссией и международными организациями по вопросам развития внутренних водных путей и гармонизации законодательства. Министр инфраструктуры отметил, что ключевые иностранные партнеры поддерживают реформу внутреннего водного транспорта в Украине и ожидают принятия секторального закона, который имплементирует ряд директив ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС: "В сентябре был зарегистрирован в Верховной Раде Украины законопроект, который станет фундаментом для развития судоходства на реках Украины", - отметил министр.

Криклий также отметил, что во время встречи был обсужден и согласован график дальнейших шагов и в других отраслях транспорта, определены четкие приоритеты и поставлены дедлайны.

"Прежде всего - это либерализация по автоперевозкам, поскольку мы точно будем взаимодействовать в этой части. Также были обсуждены вопросы сотрудничества наших железнодорожных транспортных потоков и направлений. Отдельно определили результаты и положительную динамику работы поезда "четырех столиц" и отметили, что будем совместно работать, чтобы упростить механизм проверки документов при транзите для иностранных граждан", - отметил Криклий.

Европейская правда