Аппарат СНБО отказался предоставлять информацию об опыте работы нового секретаря

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны отказывается обнародовать биографические документы относительно Алексея Данилова, содержащие опыт работы указанный по годам.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского на публичную информацию об опыте работы Данилова по годам, до того как он впервые был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность в СНБО.

В ведомстве сообщили, что не должны создавать новую аналитическую информацию, а потому не могут удовлетворить запрос.

"Из сведений в открытых источниках не понятно, чем занимался Данилов с 2007 года, - уточнил Каневский, и добавил, - поэтому крайне важно, чтобы в СНБО обнародовали подробную трудовую биографию нового секретаря Совета нацбезопасности, ведь он будет иметь доступ ко всем военным тайнам".

Напомним:

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Позже сам Данилюк рассказал, что ушел с должности, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Экономическая правда