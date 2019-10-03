США введут пошлины на импорт из ЕС в размере 7,5 миллиарда долларов

Администрация президента США с 18 октября введет новые пошлины на европейский импорт на сумму 7,5 миллиарда долларов в ответ на незаконные субсидии Европейского союза для авиационного гиганта Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Администрация получила "зеленый свет" в среду, когда Всемирная торговая организация постановила, что США могут ввести тарифы на сумму $7,5 млрд для восстановления ущерба, причиненного Boeing незаконной помощью ЕС концерну Airbus.

США введут дополнительные 10-процентные пошлины на европейские самолеты и 25-процентные - на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров, импортируемых из ЕС.

В список товаров, которые обложат дополнительной пошлиной, входят печенье, салями, масло и йогурт, свитера, пуловеры, изделия из кашемира и шерстяная одежда, оливки из Франции и Испании, вино, колбаса, немецкий кофе.

Президент Дональд Трамп назвал решение ВТО "большой победой для Соединенных Штатов" и заявил, что это произошло из-за того, что чиновники ВТО "хотят убедиться, что я счастлив".

"ВТО стала для нас намного лучше с тех пор, как я стал президентом, потому что они понимают, что им не сойдет с рук то, что сходило с рук на протяжении стольких лет", - сказал Трамп в своем выступлении на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Финляндии.

В ЕС в ответ заявили, что хотели бы достичь соглашения с Соединенными Штатами, чтобы избежать тарифной войны, но если Трамп введет новые пошлины на продукты ЕС, то блок будет вынужден ответить.

"Если США решат наложить авторизованные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое", - сказала комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.