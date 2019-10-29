Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков наличными

Вторник, 29 октября 2019, 19:14

НБУ принял постановление № 122, которым внес изменения в тарифы на услуги (операции), которые предоставляет Нацбанк в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания.

Об этом сообщает FinClub.

Нацбанк пересмотрел тариф на подкрепление наличными касс банков, который составлял 0,2% от суммы выданных банкнот и оборотных монет.

Теперь он будет дифференцирован: тариф 0,2% будет применяться только при подкреплении банков наличными номиналом от 1 до 100 грн.

При получении банкнот номиналом от 200 до 500 грн банки заплатят НБУ 0,25% от полученной суммы.

Получение купюр в 1000 грн обойдется банкам в 0,3%.

В связи с выводом из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек Нацбанк убирает тариф за подкрепление касс банками монетами этих номиналов. Кстати, НБУ оказывал эту услугу бесплатно.

Тариф на выдачу банкам банкнот в объемах сданных ими неотсортированных банкнот повысится вдвое - с 0,15% до 0,3%.

Вводится новый бесплатный тариф на выдачу наличных (банкнот, оборотных и разменных монет) кассам банков в пределах сданных ими сумм изъятых и выведенных из обращения банкнот, оборотных и разменных монет.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нацбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк отменил лимит покупки валюты на 150 тысяч в день 29 октября 2019, 18:44
Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен 25 октября 2019, 09:48
Газпрому придется прокачивать газ через Украину в следующем году — Нацбанк 24 октября 2019, 15:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!