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Зеленский открыл Центр развития стартапов в Мариуполе

Вторник, 29 октября 2019, 17:15

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol - в центре будут заниматься развитием акселерационных и образовательных программ.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Я очень рад, что такие события происходят именно в Мариуполе, и мы начинаем. Я думаю, что у нас будет "парад городов" Украины, где будут такие же талантливые люди.

"Мы ищем таких людей. Их очень много в Украине, и это круто. Мы вас поздравляем с открытием и будем помогать, инвестировать в людей", - заявил президент.

Он также призвал вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова обратить внимание на стартапы, представленные в Центре.

1991 Mariupol - центр развития стартапов на востоке Украины и новое пространство для обучения и развития IТ-инициатив региона.

Отмечается, что 1991 Mariupol станет местом встречи инноваторов, молодых талантов, активных граждан, местных властей, представителей бизнеса и инвесторов.

Проект инициировала украинская технологическая организация SocialBoost.

Направления работы Центра: акселерационные и образовательные программы для молодежи, предпринимателей и IТ-специалистов, программа IТ-стажировки для студентов при местной администрации и предприятиях, совместные программы с городской администрацией и профильные мероприятия, коворкинг-пространство для работы молодых стартап-команд и IТ предпринимателей с доступом к специальным техническим и нетехническиv партнерским условиям.

Экономическая правда

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стартап Зеленский

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