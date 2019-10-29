Заявки на концессию в украинских портах подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура — Криклий
Заявки на концессию в портах Ольвия и Херсон вместе с украинскими инвесторами подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура.
Об этом в комментарии ЦТС сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.
"Заявки на концессию портов Ольвия и Херсон уже подают. Уже есть 4-5 заявок (на оба порта), а вообще, мы когда проводили конференцию, у нас было около 30 участников, 2/3 из них - международные компании не с локального рынка. Среди компаний, которые уже подали заявки, есть и иностранные, и украинские инвесторы.
В том числе компании, которые уже работают на рынке Украины. Им нравится, что инвестиционный климат в Украине улучшается, а также то, что новое правительство работает в унисон с президентом. Заявки подали инвесторы из Китая, Катара, Сингапура", - уточнил министр.
Напоминаем:
1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua