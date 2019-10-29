Заявки на концессию в украинских портах подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура — Криклий

Заявки на концессию в портах Ольвия и Херсон вместе с украинскими инвесторами подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура.

Об этом в комментарии ЦТС сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Заявки на концессию портов Ольвия и Херсон уже подают. Уже есть 4-5 заявок (на оба порта), а вообще, мы когда проводили конференцию, у нас было около 30 участников, 2/3 из них - международные компании не с локального рынка. Среди компаний, которые уже подали заявки, есть и иностранные, и украинские инвесторы.

В том числе компании, которые уже работают на рынке Украины. Им нравится, что инвестиционный климат в Украине улучшается, а также то, что новое правительство работает в унисон с президентом. Заявки подали инвесторы из Китая, Катара, Сингапура", - уточнил министр.

Напоминаем:

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".