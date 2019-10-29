Бизнес-сообщество имеет сдержанный оптимизм относительно инвестклимата в Украине - опрос

Бизнес-сообщество выражает сдержанный оптимизм относительно нового инвестиционного климата в Украине - 82% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине планируют расширить свой бизнес в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился среди руководителей компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

В опросе приняли участие топ-менеджеры из 110 компаний-членов палаты.

88% опрошенных прогнозируют рост доходов своих компаний в 2019 году, 65% увеличивают инвестиции в Украину и 64% отмечают улучшение инвестиционного климата.

Наиболее привлекательными составляющими ведения бизнеса в Украине для инвесторов стали таланты (51% респондентов), умеренные расходы на оплату труда (51%) и значительный доступ к европейскому рынку (44%).

84% опрошенных считают, что органы государственной власти Украины декларируют намерение в ближайшие 5 лет продолжать открывать рынок Украины для иностранных инвестиций.

Для 85% респондентов сельское хозяйство оказалось наиболее привлекательной отраслью для инвестиций. На втором месте - ИТ (73%), на третьем - энергетика и возобновляемые источники энергии (45%).

74% опрошенных считают суды самым большим препятствием для ведения бизнеса в Украине. На втором месте налоговые органы (51%), замыкают тройку правоохранительные органы (48%).

"Бизнес-сообщество выражает сдержанный оптимизм относительно нового инвестиционного климата в Украине - 82% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине планируют расширить свой бизнес в Украине.

Верховенство права - главный вызов, который требует немедленного решения. Ключевыми отраслями для инвестиций являются сельское хозяйство, ИТ и возобновляемая энергетика", - заявил Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

"Украинская власть должна сфокусироваться на дальнейшем развитии этих направлений, существует обеспокоенность, что новое законодательство может препятствовать их дальнейшему росту", - подчеркнул он.

Экономическая правда