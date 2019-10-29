В Раде хотят отрегулировать рынок металлолома

Комитет парламента по экономическому развитию зарегистрирует проект по детенизации и регулировании рынка лома металлов.

Об этом в Facebook заявил заместитель главы комитета Дмитрий Кисилевский.

Кисилевский заявил, что в законопроекте будут убраны заведомо невыполнимые требования к ломозаготовительным пунктам, и разделение на промышленный и бытовой лом – "давнюю кормушку коррупционеров".

Также в законопроекте разрешает расчет наличными при приеме лома и ликвидируют акты обследования заготовщиков лома.

Отдельно предлагается снять уголовную ответственность за отсутствие заготовщиков лома в реестре.

"Уголовная ответственность за отсутствие предприятий-заготовщиков лома в реестре, которого не существует – правовая коллизия, по которой уголовную ответственность может понести любой, кто занимается металлоломом", - заявил Кисилевский.





