В Раде хотят отрегулировать рынок металлолома
Комитет парламента по экономическому развитию зарегистрирует проект по детенизации и регулировании рынка лома металлов.
Об этом в Facebook заявил заместитель главы комитета Дмитрий Кисилевский.
Кисилевский заявил, что в законопроекте будут убраны заведомо невыполнимые требования к ломозаготовительным пунктам, и разделение на промышленный и бытовой лом – "давнюю кормушку коррупционеров".
Также в законопроекте разрешает расчет наличными при приеме лома и ликвидируют акты обследования заготовщиков лома.
Отдельно предлагается снять уголовную ответственность за отсутствие заготовщиков лома в реестре.
"Уголовная ответственность за отсутствие предприятий-заготовщиков лома в реестре, которого не существует – правовая коллизия, по которой уголовную ответственность может понести любой, кто занимается металлоломом", - заявил Кисилевский.
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