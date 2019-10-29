Украинские семьи вложили в солнечные электростанции 300 миллионов евро - Кабмин
Около 15 тысяч домохозйств уже используют "чистую" электроэнергию, инвестировав 300 миллионов евро в солнечные панели.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что общая мощность установленных домашних солнечных электростанций составляет около 350 МВт.
В 3 квартале 2019 около 3 тысяч домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью почти 70 МВт.
Больше всего солнечных панелей устанавливают семьи в Днепропетровской области - почти 2000 электростанций. В Тернопольской и Киевской областях украинцы установили 1370 и 1350 домашний солнечных электростанций соответственно.
Напомним:
В июле сообщалось, что украинцы установили 12 тысяч домашних солнечных электростанций.
Экономическая правда
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