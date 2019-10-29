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В Эстонии открыли дело против филиала Swedbank через отмывание денег

Вторник, 29 октября 2019, 12:18

Финансовая инспекция Эстонии возбудила делопроизводство о проступке в отношении эстонского филиала Swedbank для проверки соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Поводом для такого шага стали признаки нарушений, выявленных в ходе ранее инициированной по Swedbank процедуре финансового надзора.

Отдельное производство по делу о проступке должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, соответствующее правонарушению, представляющему собой нарушение правил предотвращения отмывания денег, и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка.

В данном вопросе Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.

Первые результаты в ходе производства будут объявлены в начале следующего года.

В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая раньше процедура финансового надзора.

Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

По данным шведской телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о  $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Европейская правда

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деньги Эстония Швеция банки

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