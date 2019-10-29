Зеленский назначил новых членыв Нацкомиссии по тарифам

Президентом Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша и Ольгу Бабий членами Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Отмечается, что их назначили членами НКРЭКУ до дня назначения членов Нацкомиссии, избранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Алексей Магда в 2009-2012 годах был коммерческим директором компании ООО "Востокэнерго", в 2012-2014 - руководитель департамента по взаимодействию с профсоюзными организациями и региональными властями в ООО "ДТЭК".

В 2013-2014 годах по совместительству выполнял обязанности гендиректора "ДТЭК Днепроэнерго". С 2015 по 2016 год был заместителем директора, советником директора в ГП "НЭК Укрэнерго".

На момент назначения работал руководителем проектов и программ нематериального производства в ГП "НЭК Укрэнерго".

Валерий Тарасюк ранее был членом НКРЭКУ, но был уволен по результатам проверки, проведенной во исполнение требований ЗУ "Об очистке власти".

Руслан Кайдаш с декабря 2004 года работает в Нацкомиссии, Ольга Бабий - депутат Киевского областного совета, член Совета Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Также президент своими указами уволил с должностей членов Нацкомиссии Александра Формагея и Евгения Маглеваного.

Напомним:

В начале октября Александр Формагей и Евгений Маглеваный, члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение покинуть свои должности в регуляторе.

Экономическая правда