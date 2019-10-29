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Кабмин создал совет по вопросам развития малого бизнеса и ФОПов

Вторник, 29 октября 2019, 11:36

Кабинет министров создал Координационный совет по вопросам развития микробизнеса и усовершенствовал процедуру отбора будущих чиновников.

Соответствующее решение правительство приняло на выездном заседании 28 октября, передает Правительственный портал.

"Во исполнение указа президента Украины от 17 октября правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития микропредпринимательства. Цель деятельности совета - улучшение условий для развития предпринимательства, в частности работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Кабмин усовершенствовал процедуру отбора будущих чиновников.

"Отныне тестирования кандидатов на должности будет проводиться в Центре оценивания Национального агентства по вопросам государственной службы, что означает более удобное и организованное тестирование для всех участников, а также уменьшит затраты времени конкурсных комиссий и улучшит прозрачность оценки результатов кандидатов", - заявили в пресс-службе правительства.

Напомним:

Президент приказал создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и привлечь в нее представителей общественных организаций в сфере малого бизнеса.

Также Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФОПов по соблюдению ими порядка применения кассовых аппаратов.

Экономическая правда

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Кабмин ФЛП

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Экономическая правда
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