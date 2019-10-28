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"Нафтогаз" планирует выпустить евробонды на полмиллиарда долларов — СМИ

Понедельник, 28 октября 2019, 19:50

НАК "Нафтогаз Украины" планирует разместить евробонды на 500 миллионов долларов сроком обращения 5-7 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Организатором назначен Citi.

Напоминаем:

В июле 2019 года "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. 

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. 

Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). 

Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

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Нафтогаз евробонды

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