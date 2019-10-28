В Офисе президента назвали возможные сроки приватизации "Центрэнерго"

Приватизация государственной компании "Центрэнерго" может состояться в течение ближайших двух лет.

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов, передает "УНИАН".

"На сегодня "Центрэнерго" находится в Фонде госимущества. Это значит, что оно уже в определенном процессе подготовки к приватизации.

И потенциально в течение двух лет с реструктуризацией, с наведением порядка, возможна его приватизация", - сказала она.

Отметим, что продажа "Центрэнерго" должна была состояться в конце 2018 года, однако она была отменена из-за начала военного положения.

Напомним:

Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве компании, это позволит начать процедуру ее приватизации.