В Офисе президента назвали возможные сроки приватизации "Центрэнерго"
Приватизация государственной компании "Центрэнерго" может состояться в течение ближайших двух лет.
Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Кузнецов, передает "УНИАН".
"На сегодня "Центрэнерго" находится в Фонде госимущества. Это значит, что оно уже в определенном процессе подготовки к приватизации.
И потенциально в течение двух лет с реструктуризацией, с наведением порядка, возможна его приватизация", - сказала она.
Отметим, что продажа "Центрэнерго" должна была состояться в конце 2018 года, однако она была отменена из-за начала военного положения.
Напомним:
Суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве компании, это позволит начать процедуру ее приватизации.
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