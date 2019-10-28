В Офисе президента рассказали, когда могут приватизировать ОПЗ

На приватизацию Одесского припортового завода понадобится не менее 6-7 месяцев.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает liga.net.

"Фонд госимущества буквально несколько недель назад подписал контракт с советником по приватизации ОПЗ, и они начинают подготовку. Советник помогает Фонду госимущества реструктуризировать компанию", - сказала Ковалив.

Отвечая на вопрос, как планируют решить вопрос с долгами ОПЗ, она ответила: "Так не бывает, что сегодня наняли советника, а завтра он приходит и говорит: ты знаешь, я придумал. В реалиях это (приватизация - ред.) не раньше 6-7 месяцев".

Напомним:

Суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

В начале августа Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

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