На выезде с Украины выстроилась 10-километровая очередь из грузовиков

Обновлено:На выезд из Украины у КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 500 грузовиков, очередь составляет более 10 километров.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформ сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ДФС Алла Дацюк.

"Сейчас на выезд из Украины у КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", - сказала Дацюк.

По ее словам, такая напряженная ситуация на границе наблюдается уже почти неделю - грузовиков становится больше каждый день.

"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков Польшей, и все едут в Словакию, где эти разрешения в наличии и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения ", - уточнила пресс-секретарь.

На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме. Впрочем, советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.



По оновленным данным количество грузовиков на границе увеличилось до 500.

Напомним:

30 сентября премьер-министр Гончарук сообщал, что Украина продолжает активный диалог с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки.

Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тысяч разрешений. Для сравнения, в 2018 году Украина получила 260 тысяч разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 тысяч разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.