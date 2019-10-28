Raynair запустил два новых рейса из Харькова

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запустил два новых рейса из Харькова: в столицу Литвы Вильнюс и польскую Познань.

Об этом сообщает ЦТС, с ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Мы рады начать наш зимний харьковский сезон с запуска двух новых маршрутов - в Познань и Вильнюс. Всего этой зимой от Ryanair будут работать три харьковских направления, и мы планируем перевезти 170 тыс. пассажиров", - сказала менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Сообщается, что акционная цена на билеты на оба рейса стартует от 419 грн (без учета багажа) и будет действовать до полуночи 30 октября.

Первый самолет из Харькова в Вильнюс отправился 27 октября в 9:30. В дальнейшем рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность пути составляет 1 час 45 минут.

"Когда я впервые, в 2008 году, летел лайнером Ryanair, то мечтал, чтобы компания расширила свою сеть и для восточных соседей Европейского Союза. Сегодня это стало реальностью", - прокомментировал событие Марюс Януконис, посол Литвы в Украине.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Ryanair в летнем расписании 2020 года откроет два новых направления из аэропорта Харькова - рейсы будут выполняться в аэропорт Варшава (Модлин) и в Будапешт.

