Планируем привлечь более 611 миллионов для аэродрома "Запорожье" — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует привлечь более 611 миллионов гривень на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На данный аэропорт у нас с министром инфраструктуры Владиславом Криклием амбициозные планы. Уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс кв. метров. Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних ", - отметил Гончарук.

Премьер также напомнил об открытии европейскими лоукостерами новых рейсов из Украины и анонсировал планы на реконструкцию аэродрома.

"На прошлой неделе один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir открыл 6 новых рейсов в Европу. А SkyUp запустил рейс Киев - Запорожье 6 дней в неделю. Плюс рейсы в ОАЭ и Израиль.

Благодаря государственной программе развития аэропортов, планируем привлечь более 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года", - резюмировал глава правительства.