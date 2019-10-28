Суд отказался закрыть дело о снятии ареста с акций Проминвестбанка
Киевский апеляционный суд оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, который открыл дело по иску "ВЕБ.РФ" о снятии ареста с акций "Проминвестбанка".
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 22 октября.
Отмечается, что суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу компании "ИММЕ" (связана с группой Приват).
Апелляционную жалобу ООО "ИММЕ" обосновало нарушением правил подсудности: в компаниии считают, что спор должен был рассматривать Шевченковский райсуд Киева, ведь акции Проминвестбанка, по оценкам жалобщика, находятся в Национальном депозитарии Украины.
Вместо этого суд апелляционной инстанции констатировал, что акции Проминвестбанка учитываются на счете в депозитарном учреждении ООО "Инвинтум", которое зарегистрировано в Печерском районе Киева.
Напомним:
В мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере 159 млн долларов.
Согласно сообщению суда, иск подали экс-глава Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или Приватбанком.
5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк.
Верховный Суд 25 января 2019 года принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации".
Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику – Российской Федерации".
В июне 2019 года российский госбанк Внешэкономбанк, которому принадлежало 99,7726% акций Проминвестбанка, подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.
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