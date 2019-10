ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - сообщил он.

