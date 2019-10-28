ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - сообщил он.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция помешала послам ЕС принять решение о продолжительности отсрочки. Однако в понедельник стало известно, что Франция готова дать согласие после общения президента Макрона с премьер-министром Джонсоном в выходные.

На прошлой неделе послы ЕС согласились отложить Brexit, однако не определились с датой, в частности, из-за вероятности досрочных выборов в Британии.

Как известно, Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Великобритания должна была выйти из ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать "жесткого" Brexit - выхода страны без утвержденного соглашения.

Европейская правда