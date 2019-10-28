УЗ запустила обновленный ежедневный экспресс Киев – Мариуполь

Укрзализныця с 27 октября запустила в рейс второй состав поезда ночной экспресс № 10/9 "Киев - Мариуполь", маршрут поезда стал ежедневным.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов после капитально-восстановительного ремонта, который УЗ выполнила в этом году в 6 собственных депо.

"КВР позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла - вагон можно будет использовать на 14 лет больше при нормативном сроке службы 28 лет", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

В поезде 3 плацкартные, 6 купейных вагонов и 1 вагон типа СВ. На капитально-восстановительный ремонт 10 вагонов, из которых сформирован поезд Киев - Мариуполь, Укрзализныця потратила более 140 млн грн с НДС.

"10 вагонов. Все - made in Ukraine. 100% - отечественных комплектующих. И работа 6 депо страны.

Первый рейс поезда 10/9 "Киев - Мариуполь" уже в пути. Это тот поезд, который в Мариуполь идет минимальное время - не более 14 часов. С сегодняшнего дня - маршрут ежедневный", - написал Кравцов в Facebook.

В Мининфраструктуры добавили, что брендинг призван привлечь внимание к кампании "ВОСТОК возможностей", которая призывает Украину реализовать возможности Востока, символизирует зарождение новых изменений, начало новых процессов и подходов.

Первым рейсом 350 молодых людей из 24 областей Украины и АР Крым поехали из Киева на Молодежной форум "Каждое завтра начинается уже сегодня", который пройдет в рамках Инвестиционного форума Re: Think Invest in Ukraine в Мариуполе.

Экономическая правда