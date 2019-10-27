Адвокат Гладковского заявляет, что НАБУ подало новый иск

Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец заявляет, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля.

Источник: пресс-служба корпорации "Богдан"

Детали: По мнению адвоката, новое дело против Гладковского о неявке на допрос к следователю НАБУ в июле является очередным свидетельством политически мотивированного преследования его.

Прямая речь Волынца: "Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время".

Детали: По словам адвоката, 19 июля факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

НАБУ пока не сообщает о данном обращении в суд.

Предыстория:

21 октября подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экспервому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.

18 октября Гладковскому сообщили о подозрениив злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.

Подозрение не связано соскандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.

17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).

Украинская правда