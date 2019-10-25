В Украине ликвидировали очередной банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам "АРТЕМ-БАНК".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"23 октября 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию Публичного акционерного общества "АРТЕМ-БАНК" были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - заявили в ФГВФЛ.

"В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Публичного акционерного общества "АРТЕМ-БАНК", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

15 ноября 2016 года Артем-банк был признан неплатежеспособным.

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Артем-банк" 15 декабря 2016 года.

Как заявляла замглавы НБУ Екатерина Рожкова, 94% всех вкладчиков "Артем-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн.

В НБУ сообщали, что проблемы с обслуживанием кредитов (кредитный портфель на 80% был неработающим) привели к потере ликвидности "Артем-Банк" с начала ноября 2016 года.

Экономическая правда