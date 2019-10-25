Директор аэропорта Львов против передачи предприятия в концессию

Генеральный директор аэропорта Львов Татьяна Романовская высказалась против передачи аэропорта в концессию и за сохранение предприятия в государственной собственности.



Об этом сообщает avianews.com.

"Сегодня мы хотим категорично оставаться в государственной собственности. [Есть поддержка этого] на областном уровне, на местном уровне, я так понимаю, что на министерском также эта позиция поддерживается", — заявила она в эфире программы "Інші" на телеканале Перший Західний.

По словам Романовской, сейчас деятельность предприятия по соглашению с Мининфраструктуры изучают эксперты Международной финансовой корпорации (IFC) и ЕБРР в рамках исследования рынка региональных аэропортов, которые могут быть переданы в концессию.

"Они делают свою оценку рынка и дают рекомендации. Наша задача при встрече с ними обсудить цели, миссию, а также донести свое мнение, убеждения, что мы как аэропорт фактически прибыльный, мы сами выплачиваем хорошие налоги государству, можем пока что без дополнительных инвестиций.

Естественно, мы сказали о своем мнении относительно выплаты государству 90% дивидендов", — рассказала Романовская.

По ее словам, если сохранить нынешний уровень отчисления доли прибыли в государственный бюджет, предприятие сможет протянуть два года.

Однако, отмечает Романовская, в Мининфраструктуры, уже есть поддержка относительно уменьшения отчисления доли прибыли в бюджет с 90% до 50%.

"Фактически мы сами сможем инвестировать в свои проекты, закупать соответствующее оборудование. Свое мнение мы аргументировали очень серьезно", — добавила Романовская.

Напомним:

Министерство инфраструктуры готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, международный аэропорт "Борисполь" хотят оставить государству.

