Vodafone будет работать над Kyiv Smart City

Мобильный оператор "Vodafone Украина" и Киевский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве в рамках концепции Kyiv Smart City 2020.



Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Мобильный оператор совместно с Киевгорсоветом, планирует осуществлять транспортное планирование с применением big data аналитики, реализовать проект "Умная дорога" и проводить экологический мониторинг.

Кроме того, в планах - внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева; внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте с помощью мобильных расчетов; внедрение программы Cashless city.

"Для того, чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей", - заявили в Киевском горсовете.



Internet of things (IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов, оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.



Напомним:

24 октября Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".

Читайте также: Вице-президент GlobalLogic: у меня нет ощущения, что Киев — это Smart City