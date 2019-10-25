Все разделы
Укр / Рус

Прокуратура подозревает менеджмент банка "Богуслав" и чиновника НБУ в присвоении 21,6 миллиона

Пятница, 25 октября 2019, 12:46

Прокуратура Киева объявила подозрение трем должностным лицам банка "Богуслав" и главному экономисту НБУ в нанесении убытков банку на сумму более 21,6 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установлено в ходе следствия, между ОАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его менеджерами коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривень, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

Замглавы правления банка вместе с замначальника Управления корпоративного бизнеса банка, начальником службы безопасности и другими должностными лицами перевели на счета подконтрольной компании 21,6 млн гривень.

По результатам предварительного расследования менеджменту банка сообщено о подозрении за присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах и за служебный подлог.

Кроме того, сообщено о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Нацбанка, подписавшему акт проверки несуществующего имущества.

Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по статье служебный подлог.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ прокуратура

powered by lun.ua
Материалы по теме
В НБУ рассказали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже вывели из оборота 25 октября 2019, 11:39
Нацбанк ожидает первый транш от МВФ уже в этом году 24 октября 2019, 14:51
Совет Нацбанка инициирует расширение своих полномочий и статуса 23 октября 2019, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!