Прокуратура подозревает менеджмент банка "Богуслав" и чиновника НБУ в присвоении 21,6 миллиона
Прокуратура Киева объявила подозрение трем должностным лицам банка "Богуслав" и главному экономисту НБУ в нанесении убытков банку на сумму более 21,6 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как установлено в ходе следствия, между ОАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его менеджерами коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривень, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.
Замглавы правления банка вместе с замначальника Управления корпоративного бизнеса банка, начальником службы безопасности и другими должностными лицами перевели на счета подконтрольной компании 21,6 млн гривень.
По результатам предварительного расследования менеджменту банка сообщено о подозрении за присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах и за служебный подлог.
Кроме того, сообщено о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Нацбанка, подписавшему акт проверки несуществующего имущества.
Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по статье служебный подлог.
Экономическая правда
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