Прокуратура подозревает менеджмент банка "Богуслав" и чиновника НБУ в присвоении 21,6 миллиона

Прокуратура Киева объявила подозрение трем должностным лицам банка "Богуслав" и главному экономисту НБУ в нанесении убытков банку на сумму более 21,6 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установлено в ходе следствия, между ОАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его менеджерами коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривень, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

Замглавы правления банка вместе с замначальника Управления корпоративного бизнеса банка, начальником службы безопасности и другими должностными лицами перевели на счета подконтрольной компании 21,6 млн гривень.

По результатам предварительного расследования менеджменту банка сообщено о подозрении за присвоение и растрату имущества в особо крупных размерах и за служебный подлог.

Кроме того, сообщено о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитными рисками Нацбанка, подписавшему акт проверки несуществующего имущества.

Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по статье служебный подлог.

Экономическая правда