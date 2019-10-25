Уровень неформальной занятости самый низкий за 10 лет - Госслужба занятости

В Украине уменьшается количество людей, работающих без оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательства (неформальная занятость).

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

"Показатель неформальной занятости - самый низкий за последние 10 лет. Содействие детенизации остается приоритетом государственной службы занятости. Имея самую большую базу вакансий, мы поможем украинцам и украинкам находить легальную работу", - заявила директор службы Ольга Макогон.

Отмечается, что количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в 1 полугодии 2019 года, по сравнению с 1 полугодием 2018 года, выросло на 202 тыс человек и составило 16,5 млн человек.

"Количество работающих в теневой сфере сокращается и одновременно увеличивается число занятых официально.

Количество занятых граждан в возрасте 15-70 лет в неформальном секторе экономики в 1 полугодии 2019 сократилась на 94 тыс человек и составило 3,5 млн человек. Удельный вес занятых в неформальном секторе, среди всего занятого населения, уменьшился с 21,8% до 21%", - говорится в сообщении.

Среди видов экономической деятельности неформальная занятость была наиболее распространенной в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), а также в строительстве (16%).

Наиболее распространенная неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс граждан).

Экономическая правда