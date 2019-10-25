НАПК расширило круг близких лиц и членов семьи декларанта
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что с 18 октября в декларациях нужно указывать имущество племянников, а также родителей мужа (жены).
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что расширение круга близких лиц и членов семьи субъектов декларирования вводится в соответствии с изменениями, которые внесены в ЗУ "О предотвращении коррупции".
"Термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).
Для требований финансового контроля членами семьи субъекта декларирования теперь считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей", - говорится в сообщении.
На круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь таких лиц в прямом подчинении.
Кроме этого, в состав Общественного совета при агентстве не могут входить лица, близкие лица которых являются или, независимо от продолжительности, были работниками НАПК в течение последних трех лет.
Экономическая правда
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