НАПК расширило круг близких лиц и членов семьи декларанта

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что с 18 октября в декларациях нужно указывать имущество племянников, а также родителей мужа (жены).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что расширение круга близких лиц и членов семьи субъектов декларирования вводится в соответствии с изменениями, которые внесены в ЗУ "О предотвращении коррупции".

"Термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Для требований финансового контроля членами семьи субъекта декларирования теперь считаются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей", - говорится в сообщении.

На круг близких лиц распространяются ограничения относительно совместной работы: публичным служащим запрещено иметь таких лиц в прямом подчинении.

Кроме этого, в состав Общественного совета при агентстве не могут входить лица, близкие лица которых являются или, независимо от продолжительности, были работниками НАПК в течение последних трех лет.

Экономическая правда