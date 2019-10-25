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В НБУ рассказали, сколько монет номиналом 1, 2 и 5 копеек уже вывели из оборота

Пятница, 25 октября 2019, 11:39

После прекращения оборота мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек Национальный банк изъял почти 10 миллионов штук таких монет.

Об этом НБУ заявил в комментарии hromadske.

"За период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из оборота изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что большинство мелких монет все еще остаются на руках у украинцев.

Всего в обороте находится около 5,71 миллиарда монет мелких номиналов, из которых больше всего монет номиналом 1 копейка. Их в украинцев 2,43 миллиарда штук.

Напомним:

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не принимают в расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начал изымать эти монеты из оборота.

Кроме того, со временем начнется постепенное изъятие из оборота монет номиналом 25 копеек, которые Нацбанк уже прекратил чеканить.

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НБУ деньги

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