Бизнес назвал шаги для уменьшения количества нелегального алкоголя

Бизнес-сообщество предлагает провести инвентаризацию заводов по производству алкоголя, ограничить пересылки алкоголя физическими лицами, разработать четкие правила торговли через интернет.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации.

Кроме того, ЕБА предлагает разработать электронную систему, которая должна контролировать движение спирта и подакцизных товаров.

Так, по мнению бизнеса, главные нарушения наблюдаются при производстве спирта ГП "Укрспирт".

В частности, речь идет о монополии на рынке спирта, отсутствии расходомеров на большинстве заводов, отпуск денатурированного спирта без электронного учета, работе заводов, которые, по факту, не функционируют.

Имеют место нарушения при отгрузке и доставке, а также реализации продукции.

"Основными нарушителями являются нелегальные интернет магазины, так называемые разливайки, маленькие магазины в отдаленных уголках страны. Это обусловлено отсутствием контроля, зарегулированностью процесса аннулирования лицензии и тому подобное.

Для понимания ситуации, по данным ВОЗ в Украине, доля нелегального алкоголя составляет 45%. В денежном эквиваленте это примерно 10 млрд грн ", - сообщили в Ассоциации.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда