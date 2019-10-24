Кабмин упростил регистрацию "дочек" иностранных компаний

Кабинет министров принял постановление, которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства на территории Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Со вступлением в силу постановления плата за регистрацию представительства иностранного субъекта хозяйствования в Украине будет снижена с 2,5 тыс долларов до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 году – 1921 грн).

Кроме того, срок регистрации представительства сокращается с 60 до 20 рабочих дней.

При этом для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые являются резидентами государства-агрессора, регистрация представительства в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.

"Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность", – отметил Малюська.

Экономическая правда