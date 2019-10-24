После отстранения Кропачева обогащение угля подешевело на 30-60% — СМИ

Государственные шахтоуправления с августа заключили 4 соглашения об услугах по обогащению угля по ценам, ниже на 32-63% по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Шахтоуправления заключили соглашения на общую сумму 5,94 млн грн, сообщается в системе "Прозорро".

"Лисичанскуголь" за 3,3 млн грн заказало у "Обогатительная фабрика "Угольный энергетический комплекс" переработку 30 тыс тонн угля по 110 грн за тонну.

"Первомайскуголь" за 2,24 млн грн заказало у "Промышленная компания "Обогатитель" переработку 22,6 тысяч тонн угля по 99 грн за тонну. Фактически уголь по договору с "Обогатителем" будет перерабатывать селидовская "ЦОФ "Селидовская" и торецкий филиал ЗФ "Щербиновская" компания "Донинтеруголь".

"Селидовуголь" без торгов заключила два дополнительных договора по 200 тыс грн с той же компанией "Угольный энергетический комплекс" на общую сумму 400 тыс грн. Вместе они предусматривают переработку 4,494 тысяч тонн угля по 89 грн за тонну.

Цены на 32-63% ниже цены для шахтеров Донбасса от фабрик "Мирноградская", "Россия" и "Украина" и для компании "Львовуголь" от компании "Львовская угольная компания" в 145 грн/т по контрактам, которые заключались в 2018-2019 годах во времена президента Петра Порошенко.

Предыдущие фабрики-подрядчики "Украина", "Россия" и "Мирноградская" принадлежат компании "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и Виталия Кропачева.

Кропачев являлся "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

Напоминаем:

В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.