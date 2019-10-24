Радиоактивные отходы ЧАЭС не захоронялись в прошлом году

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения не транспортировало и не захороняло радиоактивные отходы энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции, хотя средства на это выделялись.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на аудиторские отчеты.

Отмечается, что преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, которая произошла 33 года назад, финансируется по десяти бюджетным программам.

Как сообщается, аудиторский отчет об использовании средств по этим программам с 2016 по 2018 годы показал ряд факторов, которые приводят к несвоевременному выполнению задач ГАЗО по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, в 2018 году по одной из бюджетных программ радиоактивные отходы энергоблоков ЧАЭС не были трансформированы и захоронены вообще. Несмотря на то, что средства на это выделялись.

Кроме того, аудиторы обнаружили, что в прошлом году не было построено ни одного объекта по захоронению радиоактивных отходов.

Причина в том, что госпредприятия из системы управления зоной отчуждения делегировали друг другу функцию перевозки радиоактивных отходов и в конечном итоге только в ноябре 2018 решили объявить конкурс на заказ услуг по перевозке.

Открытые торги несколько раз не состоялись - подавал заявку только один участник. Для перевозки радиоактивных отходов требуется лицензия и специально оборудованный транспорт. Таких перевозчиков в Украине всего несколько.

В конце концов тендер прошел без конкуренции. Однако вовремя договор с фирмой не заключили, радиоактивные отходы не вывезли и не захоронили в 2018 году вообще.

За объяснениями, Слидство.Инфо обратилось в Центральное предприятия по обращению с радиоактивными отходами.

В ответ на запрос журналистов там сообщили, что в хранилища зоны отчуждения на захоронение или хранение поступили другие радиоактивные отходы, а эти в прошлом году не похоронили из-за недостатка времени.



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