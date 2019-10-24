Киев планирует закупить 40 трамвайных вагонов

Депутаты Киевсовета на пленарном заседании приняли решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"За счет проекта модернизации городского транспорта Киева путем привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метров.

Международная финансовая организация может профинансировать 70 млн евро ", - говорится в сообщении.

В Киевсовете отмечают, что современные трамвайные вагоны с низким уровнем пола, которые планируют закупить, обеспечивают европейские требования к качеству пассажирских перевозок, в частности, гарантируют удобство посадки и высадки пассажиров и приспособлены для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

Также в новых вагонах есть возможность энергосбережения до 40% по сравнению с существующим старым подвижным составом.

"Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически, большинство из них эксплуатируются вдвое дольше. Поэтому сверхважно приобрести новые трамвайные вагоны", - отмечается в сообщении.

Экономическая правда