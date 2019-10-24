В НАПК заявили о декларировании недостоверных данных гендиректором "Борисполя"

Нацагентво по вопросам предотвращения коррупции при проверке деклараций гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина обнаружило признаки декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016 год, указал недостоверные сведения о водном средстве - стоечном судне "Рапан", которое принадлежит ему на праве собственности, и полученный им доход от предоставления имущества в аренду", - говорится в сообщении.

Кроме этого, он не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери).

Также гендиректор "Борисполя" не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн гривен", - подчеркнули в НАПК.

Экономическая правда