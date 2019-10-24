Международная организация труда советует Украине пока не вводить накопительную пенсионную систему

В Международной организации труда (МОТ) пока не рекомендуют Украине вводить пенсионную систему второго уровня (накопительную).

Об этом говорится в докладе старшего специалиста по вопросам соцзащиты бюро МОТ для стран Центральной и Восточной Европы Кеничи Хиросэ, передает "Интерфакс-Украина".

Среди причин такого вывода в МОТ выделяют то, что ситуация на мировом рынке и в Украине является неблагоприятной для приватизации пенсионной системы.

Также отмечается, что введение второго уровня не решит проблемы государственной системы (солидарной), но может создать другие проблемы.

Международная организация труда заявляет, что Украина должна детально изучить опыт других стран, чтобы не повторить их ошибок, а также осуществить информирование граждан о том, как работает второй уровень пенсионной системы.

Кроме этого, подчеркивается, что Украине необходимо совершенствовать нормы соблюдения законодательства и сбора взносов.

Хиросэ также отметил, что в Украине крайне низкая ставка единого социального взноса.

Напомним:

В сентябре министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет.

В конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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