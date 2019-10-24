Компания Metro Cash&Carry открыла новый магазин в Чернигове

Компания Metro Cash&Carry Украина открыла первый за 8 лет магазин небольшого формата "Бери Вези" в Чернигове.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Региональный менеджер компании Ирина Губанова на пресс-конференции заявила, что площадь магазина - 1,6 тыс кв. м, в нем насчитывается около 2,2 тыс наименований продукции.

"Мы ориентируемся на профессиональных клиентов - представителей розничной торговли и сегмента HoReCa (отели, рестораны, бары)", - сказала она.

Сумма инвестиций в открытие магазина - около 160 тысяч евро.

Отмечается, что магазин стал третьим в сети "Бери Вези" после Луцка и Тернополя, которые были открыты 8-9 лет назад.

"Мы верим в развитие украинского рынка. Экономика страны растет, поэтому мы решили инвестировать в открытие нового магазина", - заявил гендиректор компании Тина Цайске. Дальнейшие планы по развитию зависят от результатов работы нового магазина.

Компания управляет сетью из 23 классических торговых центров в Киеве и областных центрах и тремя магазинами малого формата. Объем продаж с октября 2017 по сентябрь 2018 составил 523 млн евро.