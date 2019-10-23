Новости 23 октября: Приватбанк, отопительный сезон, курс гривни

О Приватбанке. Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить банку 10,9 миллионов фунтов.

В Офисе президента Зеленского на встрече с послами стран "Большой семерки" заявили, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения Приватбанка бывшим акционерам нет.

Об отоплении. Необходимость перевода ГТС Украины в другой режим работы в случае прекращения "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах.

О курсе гривни. По оптимистичным прогнозам макроэкономики средний курс в следующем году может быть 24,8 гривни за доллар.

Об электронном удостоверении водителя. Кабинет министров принял решения, которые вскоре позволят запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и онлайн-заказ номерных знаков.

Об ОСМД. НАК "Нафтогаз Украины" разослал ОСМД и другим теплопроизводителям, потребляющим газ в пределах специальных обязательств, дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.

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