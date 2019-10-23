Верховный Суд остановил выполнение постановления о взыскании 215 миллионов с "Укргаздобычи"

Верховный Суд приостановил выполнение постановления Северного апелляционного хозсуда о взыскании с "Укргаздобычи" 215 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Решение Верховного Суда является обязательным основанием для приостановления частным исполнителем исполнительных действий по исполнительному производству, в рамках которого на средства на счетах АО "Укргаздобыча" наложен арест и соответственно заблокирована работа АО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счета АО "Укргаздобыча" остаются заблокированными.

"Компания надеется, что частный исполнитель надлежащим образом выполнит возложенные на него законом обязанности и остановит исполнительные действия по делу с такой же оперативностью (в течение одного дня), как он накладывал аресты", - заявили в "Укргаздобыче".

Напомним:

Суд заблокировал банковские счета АО "Укргаздобыча", усложнив отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

10 октября "Укргаздобыча" публично призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не допустить незаконное взимание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор".более 215 млн грн.

В 2013 году "Укргаздобыча" взяла у "Дельта Банка" кредит 150 млн грн. Кредит погасили в августе 2017 года, когда банк уже находился в управлении ФГВФЛ.

Но "Дельта Банк" подал новый иск, в котором просил взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредиту 215 млн грн. Этот долг впоследствии был передан ООО "ФК Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.

"ФК Фингрупп Фактор" , согласно реестру юридических лиц, принадлежит семье Астион - Василию, Евгению и Ольге (первым двум по 45%, последней - 10%).

Василий Астион - депутат Днепропетровского областного совета от партии "Видроження", который известен как один из самых влиятельных латифундистов своего региона вместе со своим тестем - главой Федерации дзюдо Днепра Михаилом Кошляком..

Братьям Астион и Михаилу Кошляку совместно принадлежит группа компаний Dnipro Agro, которая обрабатывает около 50 000 га земли.

Экономическая правда