Топ-20 компаний наземного и трубопроводного транспорта по выручке - исследование

Среди топ-20 компаний наземного и трубопроводного транспорта по выручке в 2018 году лидирует Укрзализныця (83-85 миллиардов гривен).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами YouControl.

Отмечается, что выручка лидеров рейтинга в сотню раз обгоняет тех, которые находятся во втором десятке перечня.

Табл. Топ-20 компаний наземного и трубопроводного транспорта по выручке 2018 года

"Лидерами рэнкинга компаний наземного транспорта стали естественные монополисты, история формирования которых достигает времен УССР.

Такие "монстры" пока не приватизированного украинского транспортного бизнеса как Укрзализныця, Киевпастранс или Киевский и Харьковский метрополитены способны генерировать максимальную выручку исключительно благодаря имеющейся рыночной власти на базе максимально возможного пассажиропотока, доступом к которому государство неохотно делится с рыночными структурами", - заявили эксперты YouControl.

Подчеркивается, что часть лидеров рейтинга также имеет признаки монопольного положения. Она имеет доступ к уникальным активам в виде трубопроводов, по которым транспортируется нефть, газ или аммиак.

"Важной чертой, объединяющей большинство выявленных транспортных гигантов, является высокая зарегулированность и концентрация рынков, на которых они действуют, а также высокие барьеры для входа для новых конкурентов", - отметили авторы исследования.

"География рейтинга тоже ожидаемая. Большинство предприятий зарегистрированы в столице, где происходят главные экономические события и процессы в жизни страны, но часть имеет подразделения и в других городах", - говорится в сообщении.

Меньше всего среди двадцатки предприятий родом из 90-х - их всего четыре. 9 из 20 компаний работают на рынке з 2000-х, а 7 - новички з 2010-х годов. Самой молодой ООО "Строй-центр Зенит" год и 10 месяцев.

"Свою выручку компании генерировали, в частности, благодаря участию в государственных закупках. Так, 9 из 20 выигрывали тендеры, причем, например, Укрзализныця таким способом получила более 1,4 млрд грн. И хотя сумма выглядит достаточно солидно, это всего 1,5 % от выручки железнодорожного перевозчика.

Также 8 предприятий в 2018 году занимались экспортом, объемы которого варьировались от нескольких сотен тысяч гривен до 600 млн у разных компаний", - отметили в YouControl.