Нидерланды поспособствуют развитию украинских водных путей
Нидерланды могут оказать поддержку Украине в реализации проекта E40 по соединению Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
"Нидерланды имеют очень серьезный международный опыт во внедрении проектов в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, что очень актуально для Украины. Активизация судоходства по Днепру, в частности, в контексте большого проекта Международный водный путь (МВП) E-40. Это соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу", - сказал он.
К этому проекту будут привлекаться и международные финансовые институты, поскольку речь идет о достаточно больших средствах, отметил посол.
Также Киев и Гаага обсуждают безопасность дорожного движения, развитие велодорог, управление отходами.
"В Нидерландах начали осознавать, что мы живем на одном континенте и расстояние от Амстердама в Киев является короче, чем, скажем, в Рим. Осталось обеспечить качество дорожного покрытия", - добавил он.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украине, Польше и Беларуси необходимо сорок водных путей, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.
Напомним, что недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в рамках реализации проекта Е-40, первые речные перевозки из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.
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