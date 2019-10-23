Нидерланды поспособствуют развитию украинских водных путей

Нидерланды могут оказать поддержку Украине в реализации проекта E40 по соединению Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Нидерланды имеют очень серьезный международный опыт во внедрении проектов в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, что очень актуально для Украины. Активизация судоходства по Днепру, в частности, в контексте большого проекта Международный водный путь (МВП) E-40. Это соединение Черного и Балтийского морей через Днепр, Припять и Вислу", - сказал он.

К этому проекту будут привлекаться и международные финансовые институты, поскольку речь идет о достаточно больших средствах, отметил посол.

Также Киев и Гаага обсуждают безопасность дорожного движения, развитие велодорог, управление отходами.



"Нидерланды - та страна, которая может поделиться своими наработками по таким вопросам. И это все - в контексте внедрения Smart city, как в столице, так и в областных центрах, в малых городах.У нас есть конкретное предложение от нидерландского агентства статистики. Эта структура имеет передовой опыт по развитию концепции Smart city с использованием больших данных. Украина может осуществить благодаря таким решениям технологический скачок, обеспечив новое качество жизни для граждан", - говорит посол.

"В Нидерландах начали осознавать, что мы живем на одном континенте и расстояние от Амстердама в Киев является короче, чем, скажем, в Рим. Осталось обеспечить качество дорожного покрытия", - добавил он.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украине, Польше и Беларуси необходимо сорок водных путей, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.

Напомним, что недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в рамках реализации проекта Е-40, первые речные перевозки из Беларуси в Украину могут состояться уже в следующем году.