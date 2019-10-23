Wizz Air запустит рейсы из Одессы в Братиславу

Венгерский лоукостер Wizz Air с 3 ноября запустит рейсы из аэропорта "Одесса" в столицу Словакии - Братиславу.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на администрацию аэропорта.

"Лайнеры авиакомпании Wizz Air начнут 3 ноября выполнять прямые рейсы из Одессы в Братиславу. Частота полетов по маршруту - два рейса в неделю. Вылеты будут по средам и воскресеньям", - заявили в аэропорту.

Билеты стоимостью от 492 гривен в одну сторону можно купить на официальном сайте авиакомпании и во всех туристических агентствах Одессы.

Напомним:

Компания Wizz Air откроет сразу шесть маршрутов из Запорожья. Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

Запорожье станет пятым украинским городом в маршрутной сети Wizz Air после Львова, Одессы, Киева и Харькова.