Ryanair открыл ещё одно новое направление из Херсона
Среда, 23 октября 2019, 13:58
Самый большой европейский лоукостер Ryanair анонсировал новый рейс из Херсона в Вену.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.
Рейсы стартуют с 30 марта и будут отправляться дважды в неделю.
Таким образом Ryanair добавил ещё один рейс из Херсона. Ранее был анонсирован рейс Херсон - Краков, который начнёт летать с декабря 2019 года.
Напомним:
В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.
Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.
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