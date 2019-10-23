Ryanair открыл ещё одно новое направление из Херсона

Самый большой европейский лоукостер Ryanair анонсировал новый рейс из Херсона в Вену.



Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.





Рейсы стартуют с 30 марта и будут отправляться дважды в неделю.



Таким образом Ryanair добавил ещё один рейс из Херсона. Ранее был анонсирован рейс Херсон - Краков, который начнёт летать с декабря 2019 года.



Напомним:

В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.