Все разделы
Укр / Рус

Ryanair открыл ещё одно новое направление из Херсона

Среда, 23 октября 2019, 13:58

Самый большой европейский лоукостер Ryanair анонсировал новый рейс из Херсона в Вену.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

 


Рейсы стартуют с 30 марта и будут отправляться дважды в неделю.

Таким образом Ryanair добавил ещё один рейс из Херсона. Ранее был анонсирован рейс Херсон - Краков, который начнёт летать с декабря 2019 года.

Напомним:
В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа Ryanair

powered by lun.ua
Материалы по теме
Wizz Air запустит рейсы из Одессы в Братиславу 23 октября 2019, 14:03
В Киеве из-за сильного тумана задерживаются авиарейсы 22 октября 2019, 12:16
Международная авиация перешла на написание Kyiv 21 октября 2019, 16:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!