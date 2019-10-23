Альфа банк представил нового главу корпоративного бизнеса

Александр Луканов возглавил корпоративный бизнес "Альфа банка Украина", новую должность он будет совмещать с должностью президента, а также обязанностями члена правления банка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В команду "Альфа банка Украина" Луканов присоединился в феврале 2006 года. До 2013 году он занимал должности президента и главного управляющего директора финансового учреждения.

Позже возглавил направление по работе с проблемной корпоративной задолженностью Альфа-Банка Украины и Укрсоцбанка.

Луканов имеет почти 25 лет опыта работы в финансовой сфере. Он начал карьеру в банках, входящих в группы ABH Holdings S.A., в 1995 году, и за это время возглавлял совет директоров банков группы в Беларуси и Казахстане.

Был членом совета директоров Амстердамского торгового банка и членом совета директоров страховой компании "Альфа Страхование".

Напомним:

Чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

"Альфа-Банк" в Украине принадлежит компании "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

На официальном сайте НБУ Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузьмичев и Авен - гражданами России.

Экономическая правда