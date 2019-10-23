Альфа банк представил нового главу корпоративного бизнеса
Александр Луканов возглавил корпоративный бизнес "Альфа банка Украина", новую должность он будет совмещать с должностью президента, а также обязанностями члена правления банка.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
В команду "Альфа банка Украина" Луканов присоединился в феврале 2006 года. До 2013 году он занимал должности президента и главного управляющего директора финансового учреждения.
Позже возглавил направление по работе с проблемной корпоративной задолженностью Альфа-Банка Украины и Укрсоцбанка.
Луканов имеет почти 25 лет опыта работы в финансовой сфере. Он начал карьеру в банках, входящих в группы ABH Holdings S.A., в 1995 году, и за это время возглавлял совет директоров банков группы в Беларуси и Казахстане.
Был членом совета директоров Амстердамского торгового банка и членом совета директоров страховой компании "Альфа Страхование".
Напомним:
Чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.
"Альфа-Банк" в Украине принадлежит компании "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
На официальном сайте НБУ Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузьмичев и Авен - гражданами России.
Экономическая правда
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