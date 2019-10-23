Минсоцполитики заверяет, что изменение процента в субсидиях не коснется отопительного сезона

Минсоцполитики заверило, что изменение процента платежа субсидии не коснется этого отопительного сезона, и его почувствуют только получатели с самыми высокими доходами.

Об этом сообщается на правительственном портале.

20 октября Кабинет министров постановил изменить процент платежа в формуле субсидии с 15% до 20%.

В Минсоцполитики отмечают, что принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

По словам министерства, субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. В бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47 628,6 млн грн, чего вполне достаточно по мнению Минсоцполитики.

Министерство социальной политики заверяет, что пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

"Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер субсидии для получателей с самыми высокими доходами уменьшится.

"Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% - 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не значит такой процент оплаты.

При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%. Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем больше помощь", - комментируют в Минсоцполитики.

Напомним:

В законопроекте о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусмотрено уменьшение расходов на субсидии на 8 миллиардов гривен или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.

Экономическая правда