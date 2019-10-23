Минэнерго предлагает создать рабочие группы по борьбе с нелегальными АЗС

Министерство энергетики и охраны среды инициирует создание рабочих групп на уровне областных государственных администраций для проверок и ликвидации незаконных АЗС.



Об этом сообщает Нефтегазовая ассоциация Украины.



Соответствующее обращение Минэнерго разослало по всем ОДА.



В состав рабочих групп министерство предлагает включить представителей Нацполиции, ГНС, Гоструда, ГСЧС, местных государственных экологических инспекций, ГАСК и органов местного самоуправления.

Главной задачей рабочих групп должна быть ликвидация нелегального оборота и нелегальной торговли нефтепродуктами во всех ее проявлениях.

Рабочие группы имеют право инициировать проведение проверок и других, предусмотренных законом мер и применить санкции в случае обнаружения незаконной деятельности по торговле нефтепродуктами.

Министерство предоставило региональным администрациям перечень основных требований, необходимых для легальной деятельности АЗС/АГЗС.

Также по рекомендации Минэнерго региональные администрации должны создать прямые телефонные линии с целью обеспечения должного взаимодействия ОГА с жителями областей для оперативного рассмотрения обращений по вопросам нелегального функционирования АЗС.

О количестве выявленных правонарушений и привлечения виновных к ответственности Областные государственные администрации должны отчитываться в Министерство энергетики ежемесячно.

Сообщается, что такие рабочие группы уже работают в Ровенской и Херсонской областях, также глава Запорожской ОДА Виталий Туринок заявил про создание такого штаба в ближайшем времени.