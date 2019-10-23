В ЕС уверены, что Brexit не состоится 31 октября

Великобритания не оставит ЕС 31 октября, убеждены высокопоставленные чиновники и дипломаты Евросоюза.

Об этом сообщает Politico.

Во вторник вечером депутаты британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

После этого председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС согласовать просьбу Лондона отсрочить выход страны из блока.

В то время как Франция, как ожидается, будет настаивать на более короткой отсрочке Brexit, официальные лица ЕС заявили, что независимо от этих дебатов было ясно, что Джонсон не выполнит свое обещание вывести страну из блока 31 октября.

"Brexit не произойдет в конце октября", - уверен высокопоставленный чиновник ЕС.

Отказ парламента Великобритании от ускоренного рассмотрения соглашения Джонсона означает, что премьеру придется принять отсрочку по Brexit, если ЕС ее официально предложит. После голосования Джонсон решил приостановить процесс ратификации соглашения, пока не будет принято решение в Брюсселе.

Париж дал понять, что не может удовлетворить просьбу Великобритании об отсрочке до 31 января.

"Британский парламент должен рассмотреть соглашение как можно быстрее. В конце недели мы увидим, нужно ли чисто техническое продлении на несколько дней, чтобы завершить эту парламентскую процедуру", - сказал французский дипломат.

"Но вне этих обстоятельств исключено отсрочку для выигрыша времени или повторного обсуждения соглашения. Мы достигли соглашения и теперь оно должно быть имплементировано без промедления", - добавил он.

Европейская правда