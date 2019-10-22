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ДТЕК Ахметова прошла предварительную экспертизу и готовится выпускать облигации

Вторник, 22 октября 2019, 15:46
 

Энергетическая компания Рината Ахметова DTEK Renewables B.V., рассматривает возможность выпуска "зеленых" облигаций и уже прошла предварительную экспертизу компании Sustainalytics.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на сайт Sustainalytics.

"Сумма, равная чистым поступлениям от "зеленых" облигаций, будет использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, приемлемых "зеленых" проектов", – отмечается в опубликованной компанией структуре зеленых облигаций (Green Bond Framework).

В документе подчеркивается, что привлеченные средства не будут использоваться для какой-либо деятельности, связанной с углем или ископаемым топливом.

По сообщениям СМИ, "DTEK Renewables B.V."  планирует разместить пятилетние "зеленые" евробонды в евро. 

Организаторы - Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show пройдет в США и Европе, начиная с 24 октября.

Напомним, что ранее источники ЭП подтвердили информацию о готовящемся выпуске облигаций компании Ахметова.

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Ранее ЭП писали о главных бенефициарах "зеленого тарифа" в Украине.

Экономическая правда

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ДТЭК Ахметов

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